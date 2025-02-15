Çekmeköy’de kaza: 2 ölü, 2 yaralı!

Çarpmanın etkisiyle cip yola savrulurken, beton mikseri şarampole yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, cipte bulunan Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikserinin şoförü Ersin Y. yaralandı.