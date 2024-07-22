Şile’de boğulan vali yardımcısının yeğenleri toprağa verildi

İstanbul Şile Doğancılı Plajı'nda girdikleri denizde boğulan Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri Üzeyir İlhan Öztürk (27) ve Alim Olgun Öztürk (26) adlı iki kardeş, Maltepe Başıbüyük'te son yolculuğu uğurlandı. İki genç Pazar Günü Şile Doğancılı Plajı'nda girdikleri denizde kayboldu. Denizden bilinci kapalı olarak çıkartılan Üzeyir İlhan Öztürk, kaldırıldığı Şile Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kardeşi Alim Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine yapılan aramalar sonucunda denizden çıkartıldı. Otopsi işlemlerinin ardından iki gencin cenazesi ailesine teslim edildi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL YALNIZ BIRAKMADI

Üzeyir İlhan Öztürk ve Alim Olgun Öztürk'ün cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak üzere yaşadıkları Maltepe Başıbüyük Merkez Cami'ne getirildi. Babaları Ramis Öztürk'ün daha önceden hayatını kaybettiği iki gencin cenazesinde amcaları Mehmet Öztürk ile Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk taziyeleri kabul etti. İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve dostları acılı aileyi cenazede yalnız bırakmadı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki genç, Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Âlim Olgun Öztürk'ün 2020 yılında Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Üzeyir İlhan Öztürk'ün ise özel bir bankada siber güvenlik uzmanı olduğu belirtildi.