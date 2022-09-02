Şile’de denize giren iki gençten 1’i öldü 1’i aranıyor

Şile İmranlı Plajı'nda sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olayda Beytullah Can Arslan(24) ile Deniz Baran Çiçek (22) denize girdi. İki genç bir süre sonra denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ile jandarma, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Yapılan aramalar sonucunda sudan çıkartılan Beytullah Arslan, kaldırıldığı Şile Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin Deniz Baran Çiçek'i arama çalışmaları devam ediyor.