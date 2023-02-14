Haberler Yaşam Haberleri Şile’de sahile vuran deniz mayını patladı; restoran zarar gördü
Giriş Tarihi: 14.2.2023 17:01 Son Güncelleme: 14.2.2023 17:11

Şile’de sahile vuran deniz mayını patladı; restoran zarar gördü

Şile'de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sahildeki bir restoranın camları patladı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şile’de sahile vuran deniz mayını patladı; restoran zarar gördü

Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı. Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz'e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı. Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı? İşte okulların açılış tarihi
Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
Borsaya tedbir paketi
Yalanla ne amaçlandı?
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Almanlar muhaliflerimizi kıskanıyor
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi
MHP lideri Devlet Bahçeli: Depremden etkilenen illerimizi tek tek ziyaret edeceğim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Şile’de sahile vuran deniz mayını patladı; restoran zarar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA