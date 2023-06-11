Silikon davası

İstanbul'da, boşanan 3 çocuk sahibi Dursun K. (42) ile Elif K. (41) arasında yaşanan akılalmaz olay iddiaya göre şöyle gelişti. Dursun K., evli olduğu dönemde daha güzel görünmesi için eşinin göğüslerine silikon taktırttı. Dursun K., bir süre sonra anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle 10 yıldır evli olduğu Elif K.'den boşandı.Elif K. boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası Dursun K.'ya, "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak", "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı. Bu ifadeler karşısında öfkelenen Dursun K., korkunç bir plan yaptı. Kağıthane'de 5 Haziran'da eski karısının yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan Dursun K., işten dönen Elif K.'yı ağzını kapatarak binaya soktu. Elindeki delici bir cisimle Elif K.'nın slikonlarını patlatan Dursun K. daha sonra kaçtı. 112 Acil Servisi'ni arayıp yardım isteyen Elif K., hastanede tedavi altına alındı. Silikonları çıkarılan Elif K., taburcu olduktan sonra eski kocası hakkında şikayetçi oldu.Gözaltına alınan Dursun K., eski eşinin göğüslerindeki silikonu patlattığını itiraf etti. Eski eşinin kendisine "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" şeklinde tahrik edici mesajlar attığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Çocuklarının yalnız kalmaması için adli kontrol talebinde bulunan Dursun K., "Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.