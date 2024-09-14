Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’

Narin cinayetinin bir numaralı zanlısı amca Salim Güran'ın sildiği mesajları siber uzmanlar çözdü. Konuşmalarda Salim Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan işçisi Ramazan Atasoy'u olay günü 15.52'de arayıp Kürtçe "Kız öldü mü yaşıyor mu?" sorusunu yönelttiği ortaya çıktı. Bu görüşmenin HTS raporlarına da yansıdığı belirtildi. MİT'in siber uzmanlarınca çözülen konuşmalarda, Ramazan Atasoy'un, 18.27'de patronu Salim Güran'a "Henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" cevabını verd-i ği belirlendi. "Suçluyu kayırmak, suç delillerini yok etmek" suçundan ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ramazan Atasoy, yeni ortaya çıkan deliller ışığında yeniden gözaltına al-ı narak tutuklandı.