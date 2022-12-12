Silinen Instagram Hesabına Ne Olur? Instagram Hesabı Silinince Aramada Çıkar Mı ve Bulunur Mu?

Silinen Instagram hesabına ne olur sorusunun internette yüzlerce cevabı ile karşılaşabilirsiniz. Hem doğru bilgiye ulaşmak hem de Instagram hesabı silinince aramada çıkar mı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamına geçelim. En çok aratılan sorulardan biri olan Instagram hesabı sildikten sonra görünür mü detaylarına birlikte bakalım. Silinen Instagram hesabı bulur mu ya da aramada çıkar mı?



Silinen Instagram Hesabına Ne Olur?

Silinen hesaplara ne olduğu ya da oradaki fotoğraf videoların ne olduğu herkesin merak ettiği bir konu olmakta. Hesap silme işlemi o isimdeki hesabın tüm paylaşımlarının kalıcı olarak silinmesi yani tamamen kaldırılması anlamına gelmektedir. Silinen Instagram hesabı bulunur mu diye sorduğunuz zaman ise silindikten sonra belli bir müddet isminizi arattığınızda hesabınız açık gibi görünse de kimse sizin fotoğraf ve videolarınıza yani sosyal medya sayfanıza erişemeyecektir.

Instagram Hesabı Sildikten Sonra Görünür Mü?

Hesap silme işlemini siz de kalıcı olarak şeklinde talep ettiyseniz Instagram uygulaması sizin hesabınızı kalıcı olarak silecektir. Yani size ait her bilgi ve her paylaşım o sosyal medya uygulamasından kaldırılacaktır. Bununla birlikte hesabınızı kalıcı olarak silseniz dahi isminizi arattığınızda hesabınız var gibi görünse de kimse hesap bilgilerinize ulaşamayacaktır. Yani kalıcı olarak silme işlemi tamamen hesabın kullanımını ve görülmesini sonlandırmaktadır.