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Giriş Tarihi: 7.10.2022 15:47 Son Güncelleme: 7.10.2022 15:48

Silivri Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine 500 TL

Silivri Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversiteyi kazanan 1. sınıf örgün eğitim öğrencilerine 500 TL katkı ödemesi yapılacak. Kendisi veya ailesi Silivri’de ikamet eden öğrencilerin faydalanacağı destekle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

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Silivri Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine 500 TL

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin eğitimine yönelik desteklerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazanan Silivrili öğrencilere 500 TL'lik destek ödemesi yapan Silivri Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de üniversiteyi kazanan 1. sınıf örgün eğitim öğrencilerine 500 TL katkı ödemesi yapacak. Kendisi veya ailesi Silivri'de ikamet eden tüm öğrenciler BizdenSize Sosyal Market'e başvurarak destekten faydalanabilecek.

Destekle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, "Silivri Belediyesi olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 500 TL destek ödemesi yapmıştık. Bu yıl da üniversite 1. sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize aynı desteği veriyoruz. BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığı ile yapacağımız destek ile öğrencilerimize 'Üniversiteye Hoş Geldin' diyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, geleceğe yürüdükleri bu yolda her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyorum." dedi

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Silivri Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine 500 TL
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