Silivri Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine 500 TL destek

Silivri'de eğitime destek projeleri kapsamında bir ilk daha hayata geçiyor. Silivri'de yaşayan ve üniversiteyi kazanan öğrencileri 500 TL destek ödemesi yapılacak. Örgün eğitim olmak şartıyla verilecek destekle ilgili konuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri Belediyesi olarak ilçemizde anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye kadar eğitim gören tüm öğrencilerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Şimdi de yeni bir proje başlattık. Üniversiteyi kazanan gençlerimizin giderlerine bir nebze destek olmayı ve yükseköğrenimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. 2021-2022 öğretim döneminde üniversiteyi kazanan 1. sınıf öğrencilerine 500 liralık bir katkı sağlayacağız. BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığıyla yapacağımız bu ödeme ile çocuklarımızın eğitimine destek olmayı hedefliyoruz. Onların başarısı bizim gururumuz. Önümüzdeki günlerde farklı projelerle eğitime yönelik desteklerimize devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.