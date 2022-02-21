Silivri Köy Pazarı vatandaşı ucuz gıdayla buluşturuyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın çiftçiye ve üretime destek çalışmaları kapsamında projelendirdiği Silivri Köy Pazarı, ilçede üretilen doğal ürünleri aracıya gerek olmadan, doğrudan tüketici ile buluşturmaya devam ediyor. Silivri Köy Pazarı bu sayede; müşterilerine ucuz gıda alışverişi imkânı sunuyor. Sebze ve meyvenin yanı sıra; turşu çeşitleri, bal, reçel çeşitleri, erişte, kuskus, kesme makarna, tarhana, soslar, salça çeşitleri, kuru bakliyatlar, kurutulmuş meyve çeşitleri, yumurta, baharat çeşitleri ve süt ürünleri (peynir, kaymak, tereyağ, yoğurt vb.) gibi tamamı doğal içerikli ürünler de Silivri Köy Pazarı'nda vatandaşlar ile buluşturuluyor.

AYTEN COŞKUN: "HERKESİ SİLİVRİ KÖY PAZARINA BEKLİYORUZ"

Sattıkları ürünlerin fiyatlarının marketlere göre çok uygun olduğunu ifade eden Üretici Ayten Coşkun; "Bizler ürünlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Ürünler aracı olmadan direkt olarak tarladan sofraya gidiyor. Herkesi Silivri Köy Pazarına alışverişe bekliyoruz. Başkan Yılmaz'a bizlere bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.

FİLİZ EFE: "GEÇEN SENEKİ FİYATLARLA SATIŞ YAPIYORUZ"

Köy Pazarında emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getiren Üretici Filiz Efe, "Bu ürünlerin hepsini ben kendim üretiyorum. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok, hepsi doğal ürün. Birçok maliyetin artmasına rağmen biz fiyatlarımızı artırmadık. Geçen seneki fiyatlarla satış yapıyoruz. Kendi üretimimiz olduğu için çok fazla kâr marjı da koymuyoruz. Hem müşteri uygun fiyata taze ürün alıyor hem de biz emeğimizin karşılığını almış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

RECAİ YALÇIN: "PAZARIMIZDA ARACI YOK, KOMİSYONCU YOK"

2 yıldır neredeyse aynı fiyatlarla satış yaptıklarının altını çizen Üretici Recai Yalçın, "Silivri Köy Pazarımızda aracı yok, komisyoncu yok, ikinci el satış yok. Direkt tarladan buraya geliyor ve satışa sunuluyor. Marketlere göre fiyatlarımız çok daha uygun. Ayrıca burada müşteri bizimle pazarlık yapma imkânı da buluyor. Bunu marketlerde yapamazsınız. Şimdi her şey pahalı. İnsanlar artık gezip fiyat araştırması yapıyor. Fiyatlarımız uygun, ürünlerimiz taze olduğu için gelip bizi tercih ediyorlar. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz burayı bizlere açalı 2 yıl oldu ve biz neredeyse 2 yıldır hep aynı fiyatlardan satış yapıyoruz." diye konuştu.

YUNUS ŞENGÜL: "15 DAKİKA ÖNCE TARLADA OLAN ÜRÜNÜ TEZGÂHTA GÖREBİLİRSİNİZ"

Her zaman taze ve doğal ürünleri müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden üretici Yunus Şengül, "Marketlerde satılan ürünlerin çoğu Akdeniz bölgesinden geliyor. Buna nakliyesi, komisyonu da dahil olunca fiyatlar artıyor. Bizim ürünlerimiz Silivri'nin köylerinde yetiştirdiğimiz ürünler. Üretici olduğumuz için al-sat yapmıyoruz. Bizde komisyoncu yok. Bu sebeple marketlere göre fiyatlarımız daha uygun. 15 dakika önce tarlada olan bir ürünü burada tezgâhta görebilirsiniz. Taze ve doğal ürünleri müşterilerimiz ile doğrudan buluşturuyoruz. Herkesi Silivri Köy Pazarına bekliyoruz." dedi.