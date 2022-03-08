Silivri’de 12 balıkçı barınağı yandı

Silivri'de balıkçıların depo olarak kullandığı barınaklarda yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken 12 barinak küle döndü
Yangın, Silivri sahilinde 03.00 sıralarında çıktı. Sahilde bulunan balıkçılar tarafından kullanılan barinaklar bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda 12 balıkçı barınağı küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.