Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de 6 katlı binada yangın paniği
Giriş Tarihi: 28.5.2023 04:46

Silivri'de 6 katlı binada yangın paniği

Silivri'de 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

DHA
Silivri’de 6 katlı binada yangın paniği

Yangın, saat 01.00 Sıralarında Yeni Mahalle Silivrili Caddesi üzerinde bulunan sitedeki 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada binayı saran dumanlar nedeniyle mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışmalarından sonra büyümeden söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
CHP'de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
PKK’nın paçavrasından Kılıçdaroğlu’na açık destek
Hepsine bulaştırdı
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri'de 6 katlı binada yangın paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA