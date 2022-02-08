Silivri’de dehşet! Miras kavgasında kan aktı: Ağabeyi ve yengesine kurşun yağdırdı

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay saat 16.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi, akşam saatlerinde kardeşine ait eve geldi. İki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve onun eşine ateş etmeye başladı.