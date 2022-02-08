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Giriş Tarihi: 8.2.2022 20:02 Son Güncelleme: 8.2.2022 20:26

Silivri'de dehşet! Miras kavgasında kan aktı: Ağabeyi ve yengesine kurşun yağdırdı

DHA
Silivri’de dehşet! Miras kavgasında kan aktı: Ağabeyi ve yengesine kurşun yağdırdı

İstanbul Silivri'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen ağabey, kardeşini ve onun eşini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silivri'de kan donduran bir olay meydana geldi. Aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen ağabey kardeşini ve onun eşini silahla vurarak öldürdü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay saat 16.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi, akşam saatlerinde kardeşine ait eve geldi. İki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve onun eşine ateş etmeye başladı.

KARI KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı. Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Silivri'de dehşet! Miras kavgasında kan aktı: Ağabeyi ve yengesine kurşun yağdırdı
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