Silivri’de dehşet: Yanmış kadın cesedi bulundu

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. 10 gün önce düşük yaptığı belirlenen İran uyruklu Fariba Feizi (37) isimli kadının dün saat 14.00'te ticari taksiyle bir benzinliğe gelerek benzin aldığı belirlendi. Yanında bavul ile oyuncak bir ayısı olan kadın, piknik alanına yakın bir noktada taksiden inerek bir masaya oturdu.