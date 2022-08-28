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Giriş Tarihi: 28.8.2022 11:51

Silivri’de kan donduran olay! İnşaatın 6. katından düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de sitenin inşaatından çalıştığı öne sürülen 15 yaşındaki Ali K., henüz belirlenemeyen nedenle 6. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Silivri’de kan donduran olay! İnşaatın 6. katından düşen çocuk hayatını kaybetti

Silivri'deki olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Ali K. henüz belirlenemeyen nedenle 6. kattan aşağı düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurum'una götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

MÜHENDİS GÖZALTINA ALINDI

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mühendis Mustafa A., 18 yaşından küçük çocuğu çalıştırmaktan dolayı gözaltına aldı. Mustafa A. emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan inşaat firmasının sorumluları ile belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin Silivri Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Silivri’de kan donduran olay! İnşaatın 6. katından düşen çocuk hayatını kaybetti
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