Silivri’de kan donduran olay: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu! Ağzı bağlı, boynunda eşarp, ayaklarında...

İstanbul Silivri'de, önceki gün sabah saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. 62 yaşındaki Ülser Sakarya'nın eşi A.S. evlerinin yanındaki kahvehaneye arkadaşlarının yanına gitmişti. Evde oğlu ve eşi Ülser vardı. İddiaya göre bir süre sonra oğlu da evden ayrıldı. A.S. arkadaşları ile bir süre oturduktan sonra, emanet verdiği keseri arkadaşı getirince onu eve bırakmak için kahvenin yanındaki evine gitti. O sırada korkunç manzara ile karşılaştı. İddiaya göre karısının cansız bedeni, boğazında eşarp bağlı ağzı bantlı şekilde yatıyordu.