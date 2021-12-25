Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 25.12.2021 15:54

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

AA
Silivri’de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de mesire yerinde İran uyruklu bir kadının (37) yanmış halde cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Millet Bahçe Sokak'taki mesire yerine sokak hayvanlarını beslemek için gelen kişi, bir bankın yakınında yanmış halde bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yapılan incelemede, yandıktan sonra sokak hayvanları tarafından parçalanan cesedin, İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürürken hayatını kaybeden kadının eşi ve akrabaları da mesire yerine geldi.

Cesedin yakınındaki bankta, bir valiz, oyuncak ayı ve içinde benzin olan bir bidon bulunurken, kadının da 10 gün önce düşük yaptığı belirtildi.

Yapılan çalışmada kadının mesire yerine taksiyle geldiğini belirleyen Jandarma ekipleri, sürücünün ifadesine başvurdu.

Taksicinin, "Kadını dün saat 14.00 gibi Fatih Mahallesi'nden aldım. 'Arabam yolda kaldı.' dediği için bir petrol istasyonuna girdik, bir bidon benzin aldı. Sonra da buraya geldik. Elindeki oyuncak ayıyı göstererek, 'Bu benim çocuğum.' diyordu." beyanında bulunduğu öğrenildi.

Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa 'altın' fırsat! Kredi kullanılabilecek
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı
Son dakika | Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza kesildi...
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Ne gereği vardı Sedef Hanım, bir sürü de masraf etmişsiniz?
Kemiklerine işlemiş
Fatih sondaj gemisinden bir güzel haber daha: Ve başladı!
Yunanistan'dan 'tarihi' manipülasyon: Devlet desteğiyle yaptılar
Sorduk, kötü kişi olduk
Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA