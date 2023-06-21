Silivri’de sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu: 1’i ağır 3 yaralı

Silivri TEM Otoyolu Kınalı gişeler mevkii Edirne istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, otoyolda ilerlerken Kınalı sapağını kaçıran sürücü durarak geri gelmeye çalıştı. Geri geri gelen otomobili gören Hasan Daşkın durdu. Bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsü önce bariyerlere ardından da Hasan Daşkın'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Daşkın'ın ani fren yapmasıyla arkalarından gelen kamyonet sürücüsü de Daşkın'ın aracına çarptı; kamyonet yan yattı. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araç içerisinde sıkışan Hasan Daşkın ve kamyonet içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Kamyonette bulunan diğer yolcu ise kendi çabasıyla çıktı.

Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Daşkın'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralanan Daşkın ile yan yatan kamyonet içerisinde sıkışan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen karayolları ekipleri otoyolu temizlerken, kaza nedeniyle trafik bir süre iki şeritten verildi. Polis ekipleri, görgü tanıklarına göre, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan kırmızı otomobilin sürücüsünü arama çalışması başlattı.