Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi: 21.6.2023 16:07 Son Güncelleme: 21.6.2023 16:30

Silivri'de sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı

Silivri TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde sapağı kaçıran sürücünün neden olduğu belirtilen kazada 1 'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Silivri’de sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu: 1’i ağır 3 yaralı

Silivri TEM Otoyolu Kınalı gişeler mevkii Edirne istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, otoyolda ilerlerken Kınalı sapağını kaçıran sürücü durarak geri gelmeye çalıştı. Geri geri gelen otomobili gören Hasan Daşkın durdu. Bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsü önce bariyerlere ardından da Hasan Daşkın'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Daşkın'ın ani fren yapmasıyla arkalarından gelen kamyonet sürücüsü de Daşkın'ın aracına çarptı; kamyonet yan yattı. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araç içerisinde sıkışan Hasan Daşkın ve kamyonet içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Kamyonette bulunan diğer yolcu ise kendi çabasıyla çıktı.

Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Daşkın'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralanan Daşkın ile yan yatan kamyonet içerisinde sıkışan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen karayolları ekipleri otoyolu temizlerken, kaza nedeniyle trafik bir süre iki şeritten verildi. Polis ekipleri, görgü tanıklarına göre, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan kırmızı otomobilin sürücüsünü arama çalışması başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' çıkışına tepki: Yetmez, bunu daha da artırman lazım
Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Son dakika: Otomobilde fahiş fiyata 'Dur' denilecek! Yeni düzenlemeler geliyor: Bakanlık açıkladı: O süre uzatıldı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu
Partiyi kapatacağınızı vaat edin kazanın
Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki
Bu iğnecilerin hesaplarını inceleyin
Türkiye Ömer’e ağladı
Kemal Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım
ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri'de sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA