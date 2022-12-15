Silivri’de saplantılı aşık cinayeti

Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Murat Ö.nün Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Murat Ö.'nün daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.