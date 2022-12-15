Silivri’de saplantılı aşık cinayeti

Silivri Yeni Mahalle'de dün meydana gelen olayda Murat Ö., eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı.
Bu sırada Murat Ö.'nün eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Ergün'ü fark eden Muat Ö, otomobile doğru yaklaştı. Kapıyı açan şüpheli, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı. Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken Murat Ö. ise olay yerinden uzaklaştı.
Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Murat Ö.nün Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Murat Ö.'nün daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.