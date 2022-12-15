Haberler Yaşam Haberleri Silivri’de saplantılı aşık cinayeti
Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:41 Son Güncelleme: 15.12.2022 14:41

Silivri’de saplantılı aşık cinayeti

İstanbul Silivri’de 20 yaşındaki Murat Ö. saplantılı bir şekilde aşık olduğu öne sürülen eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün'ü bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Silivri’de saplantılı aşık cinayeti

Silivri Yeni Mahalle'de dün meydana gelen olayda Murat Ö., eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı.

Bu sırada Murat Ö.'nün eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Ergün'ü fark eden Muat Ö, otomobile doğru yaklaştı. Kapıyı açan şüpheli, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı. Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken Murat Ö. ise olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Murat Ö.nün Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Murat Ö.'nün daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri’de saplantılı aşık cinayeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA