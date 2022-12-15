Silıvri’de saplantılı aşık cinayeti

İstanbul Silivri'de 20 yaşındaki Murat Özkazan, saplantılı bir şekilde aşık olduğu eski kız arkadaşının babası bıçaklayarak öldürdü. Yeni Mahalle'de dün meydana gelen olayda Murat Özkazan., eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı. Bu sırada eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün (46) otomobiliyle eşini almak için okulun önüne geldi. Bunu gören Özkazan, kapıyı açıp yanındaki ekmek bıçağıyla Ergün'ü defalarca bıçakladı, sonrasında koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayhan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Murat Özkazan'ı yakalayarak gözaltına aldı.Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Özkazan'ın , evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle aileye kin beslediği belirtildi.