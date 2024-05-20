Silivri’de tefecilik operasyonu: 5 kişi yakalandı!

Silivri'de yaşayan Tanju Aksu ve beraberindeki şüpheliler, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, borç karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydu. Şüpheliler, tapuya giderek taşınmazların devir işlemlerini yaptırırken, satışın gerçekleştiğine inandırmak için de borçlandırdıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardı. Şüpheliler daha sonra, borçluların bu paraları çekip kendilerine vermelerini istedi. Mağdurlar, hesaplarına yatırılan paraları çekip Aksu ve beraberindeki şüphelilere teslim etti.