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Giriş Tarihi: 12.5.2023 18:16 Son Güncelleme: 12.5.2023 18:55

Silivri’de Togg’a yoğun ilgi gösterildi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. AK Parti Silivri ilçe Başkanı Ekrem Pamuk tarafından kullanılan Togg, caddede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Silivri’de Togg’a yoğun ilgi gösterildi

Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Meydan'ında sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar Togg ile hatıra fotoğrafı çektirirken bazıları da cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Togg, sergilenmeden önce AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk tarafından kullanıldı. Pamuk, Togg ile ilçe turu atarak vatandaşları selamladı.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, "Silivrili olarak bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yerli ve Milli aracımız Togg'u Silivri'mize getirdik. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Biz gururluyuz ve mutluyuz. Bu aracının yapımında emeği olan başta Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük minnet duyuyoruz ve beşli babayiğitlere teşekkür ediyoruz." dedi.

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Silivri’de Togg’a yoğun ilgi gösterildi
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