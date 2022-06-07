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Giriş Tarihi: 7.6.2022 09:58 Son Güncelleme: 7.6.2022 10:19

Silivri'de yol ortasında havai fişek atan iki kişiden 1'i yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Silivri’de yol ortasında havai fişek atan iki kişiden 1’i yakalandı

İstanbul Silivri’de yol ortasında havai fişek atan ve genel güvenliği tehlikeye düşüren iki kişiden 1’i gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi, 29 Mayıs Pazar gecesi saat 01.20 sıralarında Silivri İlçesi'ne bağlı Ali Bey Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yol ortasında havai fişek ateşleyerek çevre güvenliğinin tehlikeye düşüren iki kişinin kimliklerini güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti.

E.E. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. E.E. hakkında "2872 Sayılı Çevre Kanunu'na Muhalefet" suçundan idari işlem ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

Silivri'de yol ortasında havai fişek atan iki kişiden 1'i yakalandı | Video

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Silivri'de yol ortasında havai fişek atan iki kişiden 1'i yakalandı
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