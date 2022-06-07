İstanbul Polisi, 29 Mayıs Pazar gecesi saat 01.20 sıralarında Silivri İlçesi'ne bağlı Ali Bey Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yol ortasında havai fişek ateşleyerek çevre güvenliğinin tehlikeye düşüren iki kişinin kimliklerini güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti.
E.E. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. E.E. hakkında "2872 Sayılı Çevre Kanunu'na Muhalefet" suçundan idari işlem ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan adli işlem yapıldı.
Silivri'de yol ortasında havai fişek atan iki kişiden 1'i yakalandı | Video