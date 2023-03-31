Silivri’de zincirleme kaza! Cezaevi personelinin de bulunduğu 5 araç çarpıştı: 28 yaralı

Silivri'de akşam saatlerinde D-100 Karayolu Silivri mevkiinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen kazada birisi ağır 27 kişinin yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametine doğru yoğunluk oluşturdu. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.