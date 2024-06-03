Silivri’deki fabrikada yangın: Ekipler 5 saatte söndürdü!

Yangın sırasında fabrikada çalışan Merra Yiğitalikara yaşadıklarını anlattı. Dumanların kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Yiğitalikara, "Biz mağazada çalışıyoruz. Otururken bir anda duman çıkmaya başladı. Biz de aşağıya indik. Sonuç bu maalesef. Hafta sonu olduğu için fabrika tatildi. Mağazada çalışan 2 kişiyiz, biz vardık bir de güvenlik arkadaşımız vardı. Çok kısa bir sürede aşağı indik. Dumanlar çoğalmaya başladı. Ondan sonra itfaiyeyi aradık. Firma sahiplerine haber verdik. Zaten büyümeye başladı. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı...