Haberler Yaşam Haberleri Silivri'deki izolasyon fabrikasında çıkan yangını korkuttu
Giriş Tarihi: 13.12.2024 18:07 Son Güncelleme: 13.12.2024 18:14

Silivri'deki izolasyon fabrikasında çıkan yangını korkuttu

İstanbul Silivri'de izolasyon malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin söndürdüğü yangında işçilerin yemek molasında olması faciayı önledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Silivri’deki izolasyon fabrikasında çıkan yangını korkuttu

Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi'nde bin 500 metrekare alan üzerinde kurulu çatı, membran ve izolasyon malzemesi üretilen fabrikada saat 12.30'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden söndürülürken, fabrika çalışanlarının yangın esnasında öğle yemeğinde olması faciayı önledi. İşletmenin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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Silivri'deki izolasyon fabrikasında çıkan yangını korkuttu
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