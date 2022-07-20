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Giriş Tarihi: 20.7.2022 05:04

Silivri’deki korkunç kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Silivri’de gece saatlerinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen araç içerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İHA
Silivri’deki korkunç kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, bu gece yarısı D-100 karayolu Karaaliçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı istikamette seyir halindeki 34 RT 5090 plakalı özel otomobil 34 CON 774 plakalı araca arkadan çarparak savruldu. Yaklaşık 400 metre sürüklenen araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki Mecit G. hayatını kaybederken diğer ismi öğrenilemeyen şahıs ağır yaralandı.

Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araç içerisinde sıkışan Mecit G. ise İtfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. Nöbetçi Savcının incelemelerinin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Silivri’deki korkunç kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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