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Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:46

Silivri'deki sahte içki operasyonu!1 şüpheli gözaltına alındı

AA
Silivri’deki sahte içki operasyonu!1 şüpheli gözaltına alındı

Silivri'de düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine dün çalışma başlatıldı.

İhbara konu adresin G.G. adına kayıtlı olduğunu belirleyen ekipler, alınan arama kararı kapsamında aynı gün adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 15 bidon içinde toplam 75 litre kimyasal madde, 48 adet 15 mililitrelik esans, 1 litre etil alkol, 19 litre damacana içinde kimyasal madde ve 15 plastik pet şişede sahte alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Silivri'deki sahte içki operasyonu!1 şüpheli gözaltına alındı
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