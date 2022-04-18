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Giriş Tarihi: 18.4.2022 17:38 Son Güncelleme: 18.4.2022 18:18

Silivri’den, Edirne’ye gezi

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Silivri’den, Edirne’ye gezi

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Edirne gezisine katılan 1250 Silivrili kadın tarihi mekânları ziyaret etti. Gün boyu yapılan ziyaretler sonrası hep birlikte oruç açıldı.

Silivri'nin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar için 16 Nisan Cumartesi günü Edirne gezisi düzenlendi. Silivrili kadınları gezide Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da yalnız bırakmazken, geziye ayrıca belediye meclis üyeleri Sultan Aşkın, Filiz Güler, Ülkenur Büke ve Elif Yılmaz katıldı.

Silivrili hanımefendilere, pandemiden sonra kültür gezilerinin başlayacağı sözünü verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Volkan Yılmaz "Bugün bu kültür gezilerinden ilkini gerçekleştiriyoruz. Burada Silivrili hanımefendilerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra duraklarımızı çeşitlendirerek gezilerimize devam edeceğiz. Tüm Silivrili hemşehrilerimin tuttukları oruçları, yaptıkları hayırları Allah kabul etsin" dedi.

Gün boyu oldukça eğlenceli vakit geçiren Silivrili kadınlar Selimiye Camii, Selimiye Arastası, Bedesten, 2. Bayezid Külliyesi, Üç Şerefeli Cami, Kaleiçi Tarihi Alipaşa Çarşısı, Tarihi Meriç Köprüsü ve el sanatları mağazalarını gezdiler. Silivri kafilesi, teravih namazının ardından Silivri'ye döndü.

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Silivri’den, Edirne’ye gezi
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