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Giriş Tarihi: 15.5.2022 14:20 Son Güncelleme: 15.5.2022 14:30

Silopi’de çöplükte yakılmış kadın cesedi bulundu

MEHMET DEMİRHAN
Silopi’de çöplükte yakılmış kadın cesedi bulundu

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu. Bölgeden geçen vatandaşlar, çöplükte hareketsiz insanı görünce 112'yi aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrollerde kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirledi. Alınan bilgilere göre, kimlik tespiti yapılan kadının 2'si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi. Külter'in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, iddialara göre, maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2'si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor

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Silopi’de çöplükte yakılmış kadın cesedi bulundu
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