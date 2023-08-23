Haberler Yaşam Haberleri Silopi’de kaza: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 21:17 Son Güncelleme: 23.8.2023 21:22

Silopi’de kaza: 1 ölü 2 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde TIR’ın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti iki kişi yaralandı.

MEHMET DEMİRHAN
Silopi’de kaza: 1 ölü 2 yaralı

Şırnak Silopi merkeze bağlı yolağzı köyü'nde kaza meydana geldi. Veysi Alkış yönetimindeki tır önündeki otomobile çarptı, otomobil 71 metre sürüklenerek durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerince 71 metre sürüklenenen otomobilde şoför Cidu Kirun (76), Paulus Salman, Kösreli Köy muhtarı İliş Bektaş yaralandı. Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cidu Kirun yapılan tüm müdaheleler rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Kösreli Köy Muhtarı İliş Bektaş ile Paulus Salman'ın tedavileri sürüyor.

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Silopi’de kaza: 1 ölü 2 yaralı
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