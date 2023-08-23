Silopi’de kaza: 1 ölü 2 yaralı

Şırnak Silopi merkeze bağlı yolağzı köyü'nde kaza meydana geldi. Veysi Alkış yönetimindeki tır önündeki otomobile çarptı, otomobil 71 metre sürüklenerek durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerince 71 metre sürüklenenen otomobilde şoför Cidu Kirun (76), Paulus Salman, Kösreli Köy muhtarı İliş Bektaş yaralandı. Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cidu Kirun yapılan tüm müdaheleler rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Kösreli Köy Muhtarı İliş Bektaş ile Paulus Salman'ın tedavileri sürüyor.