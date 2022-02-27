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Giriş Tarihi: 27.2.2022

Şimdiki hedefim eşime tekerlekli sandalye almak

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Şimdiki hedefim eşime tekerlekli sandalye almak
Mesut Sever... 1966 yılında Sakarya'da tek odalı bir evde açmış gözlerini dünyaya. Hayatın bin bir rengine doyamadan kaybetmiş gözlerini... İlk adımlarını atmaya çalışırken, annesinin pişirdiği tarhana çorbasının devrilmesi sonucu gözlerini kaybetti.
Henüz 9 yaşındayken çalışmaya başlayan Sever geldiği İstanbul'da Eminönü'nde açtığı işporta tezgâhı ile hayata tutundu. Kuşyemi, mendil, kalem, yara bandı satan Sever bu süreçte evlenirken, iki çocuğu da dünyaya geldi.
Tam 27 yıl Üsküdar'daki evinden Eminönü'ne, her gün uzun mesafeler aşarak giden Sever, Üsküdar'da da 20 yıl sürdürdüğü işi ile iki çocuğunu üniversitede okuttu.
Yüzde 91 engeline, ilerleyen yaşına rağmen her gün tezgâhını açan Sever, kazancının bir kısmıyla da kedileri besliyor. Sever, bundan sonraki hedefini ise "Eşimin, Hatun'umun tekerlekli sandalyesi eskidi. Ona yeni bir sandalye almak istiyorum" diyerek paylaşıyor.

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Şimdiki hedefim eşime tekerlekli sandalye almak
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