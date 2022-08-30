Simit Kebabı tarifi: MasterChef Simit Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Simit kebabı tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan isim bu akşam belli olacak. MasterChef'in 30 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 56. bölümünde yarışmacılar, Gaziantep yöresine ait simit kebabı yapmak için mücadele edecek. Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak simit kebabı tarifi ve yapılışı, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, simit kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte 30 Ağustos 2022 MasterChef simit kebabı tarifi…
Bulguru geniş bir tepsiye alın. Üzerine geçecek kadar su ilave edip, elinizle ekmek ıslatır gibi hafifçe ıslatın. Tepsinin bir tarafına alın, diğer tarafına kıyma, sarımsak, nane, kıyılmış kırmızı biber, kişniş, kimyon, tuz ve karabiberi alıp, iyice yoğurun. Sonra ıslattığınız bulguru azar azar bu karışıma ilave edip, tekrar 10-15 dakika yoğurun. Harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekil verin. Bir diş sarımsak, bir köfte sıralamasıyla şişe geçirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgara bölümünde [Kurumaması için kontrol ederek] 8-10 dakika pişirin. Lavaş ve közlenmiş domates, biber, soğan ve sarımsakla birlikte sıcak olarak servis yapın.