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Giriş Tarihi: 23.9.2022 14:21 Son Güncelleme: 23.9.2022 15:14

Simitçi heykelinin bronz simitlerini çaldılar

İstanbul Eminönün’nde simitçiliğin tarihini  temsil yapılan simitçi heykelinin tepsisinde bulunan bronz simitler yerinden sökülürek çalındı. Emniyet ve Belediye ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak bronz simitleri çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Simitçi heykelinin bronz simitlerini çaldılar

Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti tepside bulunuyordu. Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında kilolarca bronz kullanılmıştı.

Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bronz simit hırsızlarının yakalanması için çalışma başlatılırken heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

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Simitçi heykelinin bronz simitlerini çaldılar
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