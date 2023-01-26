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Giriş Tarihi: 26.1.2023 18:35

Sinan Ateş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Tetikçinin götürüldüğü ilk adres sonrası...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tetikçinin cinayet sonrasında götürüldüğü ilk adresin tespit edilmesinin ardından Tolgahan D. ile Emre Y.’nin tutuklandığı öğrenildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sinan Ateş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Tetikçinin götürüldüğü ilk adres sonrası...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Tolgahan D., Emre Y. ve Serdar Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolgahan D. ve Emre Y. Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Serdar Ö.'nüm emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında dosyada tutuklu sayısı 17 oldu.

ADRES TESPİTİ ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete yönelik yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Başsavcılık olayın aydınlatılmasına ilişkin yaptığı çalışmada, Tolgahan D. ile Emre Y.'nin, firari tetikçiyi cinayetin ardından götürüldüğü ilk adresle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi.

CİNAYETLE BAĞLANTILARININ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Adrese ilişkin tespitin ardından soruşturmayı derinleştiren savcılık, tetikçiye ulaşmak için operasyonlarına devam ederken, Tolgahan D.'nin ve Emre Y.'nin cinayetle bağlantılarının olmadığını öne sürdükleri öğrenildi.

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Sinan Ateş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Tetikçinin götürüldüğü ilk adres sonrası...
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