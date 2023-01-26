Sinan Ateş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Tetikçinin götürüldüğü ilk adres sonrası...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Tolgahan D., Emre Y. ve Serdar Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolgahan D. ve Emre Y. Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Serdar Ö.'nüm emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında dosyada tutuklu sayısı 17 oldu.

ADRES TESPİTİ ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete yönelik yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Başsavcılık olayın aydınlatılmasına ilişkin yaptığı çalışmada, Tolgahan D. ile Emre Y.'nin, firari tetikçiyi cinayetin ardından götürüldüğü ilk adresle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi.