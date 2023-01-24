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Giriş Tarihi: 24.1.2023 14:08 Son Güncelleme: 24.1.2023 14:09

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ve Ç.Z. tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve Ç.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma savcısına ifade veren A.A. ve Ç.Z., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh cezaya sevk edildi. A.A. ve Ç.Z. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 oldu.

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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme
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