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Giriş Tarihi: 18.12.2024 12:43 Son Güncelleme: 18.12.2024 13:10

Sinanpaşa’da feci kaza

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Sinanpaşa’da feci kaza

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesi yakınlarında meydana geldi. Otomobilin sürücüsü A.G., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrularak yol kenarındaki ağaçlara çarptı ve ancak bu şekilde durabildi. Kazada, araç sürücüsü A.G. ile araçtaki yolcular F.B. ve A.O.K. ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü A.G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatarak kazanın meydana geliş nedenini belirlemeye yönelik çalışma başlattı.

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Sinanpaşa’da feci kaza
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