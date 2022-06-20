ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev almıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

MÜGE ANLI ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU İLE EVLENECEĞİNİ AÇIKLADI!

Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı'nın bu ikinci evliliği olacak. Tüm açıklaması şu şekilde:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: "Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyorum!" | Video

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "