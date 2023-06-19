Haberler Yaşam Haberleri Sınava girmek için evden çıkan Hüseyin'den haber alınamıyor
Giriş Tarihi: 19.6.2023 16:48 Son Güncelleme: 19.6.2023 16:50

Sınava girmek için evden çıkan Hüseyin'den haber alınamıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde cuma günü sınava girmek için evden çıkan gençten 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi, sevenleri ve kolluk güçleri onun için seferber oldu.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Sınava girmek için evden çıkan Hüseyin’den haber alınamıyor

Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Sulak köyünde ikamet eden ve Cuma günü Şırnak Merkeze hafta sonu yapılan Üniversiteye giriş sınavı YKS Sınavına girmek için evden ayrılan Hüseyin Yoncuz'dan bir daha haber alınmadı.

Yapılan araştırmada Yoncuz'un Şırnak'a gelmediği ve sınava girmediği tespit edildi. Ailesinin ihbarı üzerine yapılan araştırmada Yoncuz'a ait telefonun en son Cuma günü akşam saatlerinde Cizre'nin konak mahallesinde sinyal verdiği tespit edildi. Hüseyin Yoncuz'un abisi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ama 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını belirtti.

Ailesi görenlerin aşağıda bulunan İrtibat numarasını aramalarını istedi;

İrtibat Numarası: 05432798704 Mehmet Yoncuz, abisi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sınava girmek için evden çıkan Hüseyin'den haber alınamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA