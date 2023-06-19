Sınava girmek için evden çıkan Hüseyin’den haber alınamıyor

Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Sulak köyünde ikamet eden ve Cuma günü Şırnak Merkeze hafta sonu yapılan Üniversiteye giriş sınavı YKS Sınavına girmek için evden ayrılan Hüseyin Yoncuz'dan bir daha haber alınmadı.
Yapılan araştırmada Yoncuz'un Şırnak'a gelmediği ve sınava girmediği tespit edildi. Ailesinin ihbarı üzerine yapılan araştırmada Yoncuz'a ait telefonun en son Cuma günü akşam saatlerinde Cizre'nin konak mahallesinde sinyal verdiği tespit edildi. Hüseyin Yoncuz'un abisi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ama 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını belirtti.