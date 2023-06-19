Sınava girmek için evden çıkan Hüseyin’den haber alınamıyor

Yapılan araştırmada Yoncuz'un Şırnak'a gelmediği ve sınava girmediği tespit edildi. Ailesinin ihbarı üzerine yapılan araştırmada Yoncuz'a ait telefonun en son Cuma günü akşam saatlerinde Cizre'nin konak mahallesinde sinyal verdiği tespit edildi. Hüseyin Yoncuz'un abisi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ama 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını belirtti.