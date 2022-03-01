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Giriş Tarihi: 1.3.2022 14:51

Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

AA
Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Trabzon'da sürücü belgesi sınavına kameralı kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi, güvenlik görevlisinin dedektörünün uyarı vermesi üzerine yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Trabzonspor Bulvarı E-Sınav merkezine gelen M.D.S (38), sürücü belgesi sınavına kameralı kopya düzeneğiyle girmek istedi.

Sınav merkezine girerken güvenlik görevlisinin dedektörünün uyarı vermesi üzerine M.D.S'nin tişörtünde özel düzenekle gizlenen kameralı sistem olduğu tespit edildi.

Polis merkezine götürülen M.D.S, Of ilçesinde daha önceden tanımadığı M.K'nin, kendisini arayarak, "Ehliyet sınavına girecekmişsin, sana bir düzenek vereyim onunla gir." şeklinde teklifte bulunduğunu, sınavı geçmesi halinde bu kişinin 5 bin lira istediğini söyledi.

Şüpheli M.D.S, yeğeninden emanet aldığı araçla Of ilçesinden M.K ile birlikte sınav merkezinin arka kısmına gelerek kendisine verilen orta düğme kısmı bulunmayan tişörtü giydiğini, ucunda tişört ile aynı düğme bulunan kameralı kısmı tişörte taktığını, diğer düzenekleri kıyafetlerin içine yerleştirdiğini, kulağına kulaklık taktığını, sınava girdiğinde kulağına soruları cevaplayacaklarını söylediklerini anlattı.

Kopya düzeneğini hazırladığı iddia edilen M.K ise M.D.S ile Of ilçesinde birlikte inşaatta çalıştıklarını, şahsın kendisine ehliyet sınavına gireceğini, internetten bir düzenek satın aldığını söyleyerek düzeneği kurmak için kendisinden yardım istediğini ve sınava girmeden önce düzeneği kurması için yardımcı olduğunu öne sürdü.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
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