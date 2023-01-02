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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Sınavsız ehliyet vaadiyle dolandırıldı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Sınavsız ehliyet vaadiyle dolandırıldı
İnternetten çok çeşitli dolandırma taktikleri geliştiren dolandırıcılar, şimdi de kolay yoldan ehliyet almak isteyen vatandaşları hedef alıyor. 'Sınavsız ehliyet' vadeden dolandırıcılar, kendileriyle irtibat kuran vatandaşlardan önce para alıyor, ardından sürecin ilerleyebilmesi ve yatırılan paranın 'sözde' yanmaması için daha fazla para istiyor. Vatandaşlar ise baştan anlaşıp gönderdikleri paranın yanmasından korkarak daha fazla para gönderiyor. Ancak ne umdukları gibi sınavsız ehliyet alabiliyorlar ne de yatırdıkları parayı geri alabiliyorlar. Kütahya'da yaşayan Ramazan B. de internette gördüğü 'E-devlet onaylı sınavsız ehliyet. Ehliyet Almanın En Kolay Yolu' ilanının peşinden gidince dolandırıldı.

6 BİN 600 LİRA ÖDEDİ
Sınava girmeden alacağı ehliyet için 4 bin 800 TL'ye anlaşan Ramazan B., bazı eksiklerin olduğu iddiasıyla istenen bin 800 TL'yi de gönderdi. Toplamda 6 bin 600 TL ödeyen Ramazan B., 3 bin 300 TL daha istenince parayı vermezse ehliyetini alamayacağı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ramazan B., kendisine "Saat 12.00'ye kadar ehliyet belgesi ücretini yatırmazsanız işlemin iptali sağlanacaktır" mesajı atan dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu.

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Sınavsız ehliyet vaadiyle dolandırıldı
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