Sınavsız üniversite vurgunu

Türkiye'de üniversite okuma hayali kuran İranlı öğrencileri sınavsız geçiş hakkı ya da yatay geçiş vaadi vererek milyonlarca lira dolandıran çete, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çökertildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geçen yılki eğitim-öğretim döneminde gelen bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. İddiaya göre ihbarda, İstanbul'da bir danışmanlık firmasının, özellikle İran'dan gelip Türkiye'de üniversite okumak isteyen zengin aile çocuklarını hedef aldıkları bildirildi. Çete iddiaya göre öğrenciyi gerçekten bir sınava sokuyor, o öğrenci kendi zekâsı ile dahi kazansa "Biz seni yerleştirdik" deyip para almaya devam ediyordu. Kazanamayan olursa "Üniversitenin kontenjanı doldu başka yerde deneyeceğiz deyip" oyalıyordu. Çetenin 13 İranlı öğrenciyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.