Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan Yavaş’a belediyecilik dersi

Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı 5'inci kreş ile Sincan'ı yatırıma ve hizmete boğan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 31 Mart yerel seçimlerinden her mahalleye bir kreş sözü veren ve bir tane sıfırdan kreş yapmayan Mansur Yavaş'a belediyecilik dersi verdi.





"SİNCAN'DA 5 KREŞ, 4 KÖY KONAĞI, 3 MİLLET KIRAATHANESİ VE 3 HAVUZ YAPTIK"



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sincan Belediyesi olarak 5'inci kreşimizi açtık. Mansur Yavaş 58 Milyar TL bütçe ile sadece eski kreşlerin ya da çocuk kulüplerinin tabelalarını değiştirip 'Kreş yaptık' diyor. Biz sadece 5 tane kreş yapmadık tabi ki. 4 buçuk yıldır halkımıza sayısız yatırımlar yaptık. Son dönemde 5 kreş, 4 tane köy konağı, 3 tane millet kıraathanesi ve 3 tane havuz yaptık. Bunları son bir iki ayda yaptık. Hala yatırımlarımız devam ediyor. Bitmek üzere olan birçok projemiz var. 1-2 ay içerisinde açılışını yapacağımız çok büyük bir regresyon alanı, park alanı, eğlence alanı, spor tesislerinin, yürüyüş ve koşu alanlarının, binlerce ağacın yer aldığı bir yeri açacağız. Bunun dışında Aras'ta 'Sincan' adını verdiğimiz, Sincan merkezde yer alan, altında binlerce araçlık otoparkın yer aldığı, 30 bin metrekare meydan düzenlemesiyle, 80 civarında tek katlı modern AVM görüntüsü ile Kasım'da hizmete sunacağımız bir eserimiz var." dedi.





"YAVAŞ'IN KENDİ İCADI SANILAN SOSYAL DESTEK KARTINI BİZ 5 YILDIR UYGULUYORUZ"



Ercan şöyle devam etti; "AK Parti Belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir, gönül belediyeciliğidir, hizmet belediyeciliğidir. Biz yılmadan, usanmadan, bıkmadan çalışırız. Bir taraftan hizmet üretirken, eser üretirken bir taraftan da vatandaşımızla kol kola, omuz omuza sürekli onların derdini sıkıntısını çözmek için çalışıyoruz. 94 Ruhu ile hareket ediyoruz. Sosyal belediyecilikte de büyük çalışmalarımız oldu. Pandemi döneminde vatandaşlarımıza büyük destekler verdik. Açta açıkta kimse kalmasın diye elimizde geleni yaptık. Sosyal yardım kartını kendi icatlarıymış gibi sunuyor Mansur Yavaş. Biz bunu yıllar önce yapmaya başladık. 5 yıldır biz sosyal destek kartını uyguluyoruz. Periyodik olarak para yükleyip vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyoruz. Günde binlerce vatandaşımızın 2 öğün yemeğini götürüyoruz. Sıcak çorba dağıtımı yapıyoruz. Hayır çarşımız var. Burada kırtasiye malzemelerinden, oyuncağına, kıyafetten gelinlik ve damatlığına kadar her şey var ve bunların hepsi kullanılmamış eşyalar."





"ANKARA AYLARCA SAHİPSİZ KALDI, 5 YILINI KAYBETTİ"



"ABB'nin bütçesi bizim yaklaşık 50 katımız." diye konuşan Murat Ercan, "Biz elimizde olan kısıtlı imkanlarla bunları yapıyoruz ama onlarda ne yazık ki organizasyon beceriksizliği var. Ellerindeki devasa imkanları doğru kullanamıyorlar. Bir de Mansur Yavaş'ın bir şey üretmek, hizmet etmek gibi bir derdi olmadı. En başından beri Cumhurbaşkanı olabilir miyim diye düşünüyordu. Bu hayalle yola çıktı ancak sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığını bile elde edemedi. Türk siyasi tarihinde bunlar sayesinden Cumhurbaşkanı Yardımcılığı diye yeni bir şey öğrenmiş olduk. 'Siyaset yapmıyoruz, televizyon programlarına bile katılmıyoruz. İşimize engel oluyor' diyen Yavaş haftalarca miting meydanlarında gezdi. Ankara'da yoktu. Ankara'da seller oldu Yavaş yoktu. İnsanlar öldü Yavaş, Ankara'da yoktu. Ankara aylarca sahipsiz kaldı. Ankara 5 yılını kaybetti. Hiç gitmediyse 10 yıl geriye gitti." şeklinde konuştu.





"İNSANLAR BÜYÜKŞEHİRİN VARLIĞINI HAFIZALARINDAN SİLMİŞ"



Ercan, "İnsanlara seçimden önce 58 Kilometre metro sözü verdi, Kentsel dönüşüme önem göstermedi. Ankara'ya çivi çakmadı. Ben şimdi mahallelerde gezerken vatandaşlar bizi bağrına basıyor. Vatandaş Büyükşehir Belediyesi'nin varlığını unutmuş. Havuz, park, kreş vs. isteklerini hep bize iletiyorlar. İnsanlar büyükşehirin böyle şeyler yapabildiğini hafızasından silmiş. ABB'nin rutin işlerini bile unutmuş vatandaşlar. Mazgalları temizlemeyen, ağaçları sulamayan bir belediyeden insanların artık bir beklentisi kalmamış. Eskiden 2 ayda bir mazgal temizliği yapılırdı. Şimdi Kızılay lağım kokuyor. Bize şikayete gelen vatandaşlarımıza 'sabredin 6 ay kaldı. İnşallah Ankaramızı AK Parti belediyeciliği ile, 64 ruhu ile ayağa kaldıracağız' diyoruz. Kaybolan yıllarımızı telafi edip Ankara'yı tekrar ileriye taşıyacağız inşallah." diye konuştu.