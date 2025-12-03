Sincan belediyesinden ücretsiz psikososyal destek hizmeti

HEM ÇOCUKLAR HEM YETİŞKİNLER KATILIM SAĞLAYABİLİYOR

3-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak planlanan çocuk terapisi hizmetine, randevu alan ailelerin anne, baba ve çocuk birlikte katılması gerekiyor. Bu uygulama, çocuğun gelişim sürecinin bütüncül değerlendirilmesini ve aile içi iletişimin güçlendirilmesini hedefliyor. Yetişkinlere yönelik bireysel terapi hizmeti 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sunuluyor. Bu terapi türüne danışanın tek başına katılması gerekiyor. Çift terapisine ise randevu alan bireylerin eşleriyle birlikte katılması şartı bulunuyor.