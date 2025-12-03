Haberler Yaşam Haberleri Sincan belediyesinden ücretsiz psikososyal destek hizmeti
Sincan belediyesinden ücretsiz psikososyal destek hizmeti

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların her koşulda yanında olan Sincan Belediyesi, ilçe sakinlerine uzman kadrosuyla profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyor. Farklı merkezlerde görev yapan uzmanlar vatandaşları birebir görüşmelerle destekliyor. İsteyenler randevu oluşturarak ücretsiz şekilde bu hizmetten faydalanabilir.

Sincan belediyesinden ücretsiz psikososyal destek hizmeti

Sincan Belediyesi uzman kadrosuyla vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek hizmeti veriyor. Uzman Aile Danışmanı Sümeyye Bolu Bebek Kütüphanesinde; Psikologlar Berivan Bakici ve Ahmet Göktuğ Kıran Yavuz Sultan Selim Güngörmüşler Konağında; Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Sultan Sümeyra Dilmen ise Ertuğrul Gazi Anne-Çocuk Oyun Evinde hizmet veriyor.

Uzmanlar belirlenen program dahilinde çocuklar, yetişkinler ve çiftler için farklı terapi seçenekleri sunuyor.

HEM ÇOCUKLAR HEM YETİŞKİNLER KATILIM SAĞLAYABİLİYOR
3-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak planlanan çocuk terapisi hizmetine, randevu alan ailelerin anne, baba ve çocuk birlikte katılması gerekiyor. Bu uygulama, çocuğun gelişim sürecinin bütüncül değerlendirilmesini ve aile içi iletişimin güçlendirilmesini hedefliyor. Yetişkinlere yönelik bireysel terapi hizmeti 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sunuluyor. Bu terapi türüne danışanın tek başına katılması gerekiyor. Çift terapisine ise randevu alan bireylerin eşleriyle birlikte katılması şartı bulunuyor.

Tamamı ücretsiz olan bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesi internet sitesi e-belediye üzerinden randevu oluşturarak belirlenen saat ve yerde terapiye katılım sağlayabilir.

Sincan belediyesinden ücretsiz psikososyal destek hizmeti
