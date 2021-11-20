Sincap Alvin’in çay ve cips keyfi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık mevkiinde bulunan işletme sahipleri Enes ve Minel Kılıç çifti, ağaç kovuğunda yavru sincap buldu. Yabani sincap, ailenin kendisini ormana bırakmasına rağmen geri döndü. Kılıç çiftini ebeveyni gibi gören 1 aylık yavru sincap Alvin, ceplerinde ve şapkalarında uyuyor. Boğazına düşkünlüğüyle dikkat çeken Alvin'in favori lezzetleri ise çikolata ve patates cipsi. Enes Kılıç, "Annesi yanında olmadığı için biz de alıp beslemeye karar verdik. Önce bir veterinere götürdük. İlk zamanlar şırınga ve sütle besledik. Daha sonrasında fındık, fıstık gibi yiyeceklere geçtik. Ona bir aile olmak istedik. Kendine has tanışma merasimi var. Elinizi uzattığınızda önce ufak bir dişleme yapıyor. Sevdiği insanlarda bunu yapmayı kesiyor, sevmediği insanları dişlemeye devam ediyor. Bu ormanlarda yaşayan yabani sincap türlerinden biri. Antep fıstığını çok seviyor. Çok zorda kalmadıkça ceviz ve badem yemiyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Ara sıra da çay içiyor. Birkaç defa doğaya saldık. Ama hep geri döndü" dedi. AA