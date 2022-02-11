Haberler Yaşam Haberleri Sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi
Giriş Tarihi: 11.2.2022 22:24 Son Güncelleme: 11.2.2022 22:52

Sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde ormanların korunması ve orman yangınlarına karşı önleyici görev yapan motorize sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi veriliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde ormanlarda görev yapan motorize ekiplere motosiklet ileri sürüş teknikleri konusunda eğitim veriliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında omuz omuza görev yapan orman ve emniyet teşkilatı bu dayanışmasını personel eğitim çalışmalarında da devam ediyor.

Ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla görev yapan motorize sincap ekiplerinin eğitimleri Marmaris'te yapılıyor. Marmaris İçmeler'de oluşturulan parkurda yapılan eğitimlere 48 orman muhafaza memuru katılıyor. Muğla İl Emniyet müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden 2 uzman eğitici tarafından verilen eğitimler 12 şerli 4 grup halinde Şubat ayı sonuna kadar devam edecek. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu birlikte Marmaris İçmeler'de eğitimlerin sürdüğü merkeze ziyaret etti.

Eğitim denetimine, Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler ve Marmaris Emniyet Müdürü Oktay Kapsız da eşlik etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması! Hane başı yıllık 5 bin lira destek
Son dakika haberi | Çiftçilere gübre desteği: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim
Son dakika | İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu
Elektrik faturalarına yeni düzenleme ve indirim nasıl olacak? Bakan Dönmez'den son dakika elektrik açıklaması...
SON DAKİKA: Haydar Dümen korona nedeniyle hayatını kaybetti! Haydar Dümen kimdir?
İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması
Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
CHP, Bilecik'e kabusu yaşatıyor! Önce paraları sömürdüler şimdi de halkın sağlığına göz diktiler
Çiftçiye gübre ve mazot desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA