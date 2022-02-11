Sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde ormanlarda görev yapan motorize ekiplere motosiklet ileri sürüş teknikleri konusunda eğitim veriliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında omuz omuza görev yapan orman ve emniyet teşkilatı bu dayanışmasını personel eğitim çalışmalarında da devam ediyor.

Ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla görev yapan motorize sincap ekiplerinin eğitimleri Marmaris'te yapılıyor. Marmaris İçmeler'de oluşturulan parkurda yapılan eğitimlere 48 orman muhafaza memuru katılıyor. Muğla İl Emniyet müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden 2 uzman eğitici tarafından verilen eğitimler 12 şerli 4 grup halinde Şubat ayı sonuna kadar devam edecek. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu birlikte Marmaris İçmeler'de eğitimlerin sürdüğü merkeze ziyaret etti.

Eğitim denetimine, Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler ve Marmaris Emniyet Müdürü Oktay Kapsız da eşlik etti.