Sındırgı’da eğitime deprem fırtınası engeli

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilki 10 Ağustos'ta ikincisi ise 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremlerin artçıları sürüyor. Deprem fırtınası şeklinde devam eden artçı sarsıntı sayısı 14 Binin üzerine çıkarken, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Senatosu, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Sındırgı Meslek Yüksekokulu'nda derslerin ve sınavların uzaktan eğitimle yapılmasına karar verdi. Kararda, Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler ile artçı sarsıntıların sürdüğü, çok sayıda binanın hasar gördüğü ve öğrencilerin barınma sorunları yaşadığı vurgulandı. BAÜN Eğitim-Öğretim Komisyonunun önerisi doğrultusunda alınan karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulacak.