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Giriş Tarihi: 24.9.2022 15:11

Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler… 2’si de suçüstü yakalandı

İstanbul’da sinek ilacıyla sentetik uyuşturucu Bonzai imal eden iki uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. 15 kilo 334 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler… 2’si de suçüstü yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Kilitli şeffaf poşetler içerisinde dört farklı türde toplam 15 kilo 334 gram uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu Bonzai imalatında kullanılan bir adet sinek ilacı, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir adet cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 800 lira ile 100 dolar nakit para ele geçirildi. E.Ö. ve S.Ö. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler… 2’si de suçüstü yakalandı
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