Sıcak havalarda pencerelerin ve kapıların genellikle açık tutulduğu zamanlarda, sineklikler hem evdeki serin havayı korur hem de dış etkenlerin içeri girmemesine yardımcı olur. Pencereler veya kapılar için sineklik ölçüsü almak, sineklik montajını kolaylaştırır. "Sineklik ölçüsü nasıl alınır? menteşeli, yapışkanlı, sürgülü kapı ve cam sineklik ölçüsü nereden alınır?" ölçütleri, evini korumak isteyenler tarafından araştırılır.

Sineklik Ölçüsü Nasıl Alınır?

Evde yaşamı daha rahat ve keyifli hale getiren sineklikler, yaz aylarında pencere ve kapılardan içeriye girmesini istemediğiniz sineklerin, böceklerin ve hatta polenlerin engellenmesinde oldukça etkilidir. İşlevsel olması ve açıp kapatırken sorun yaratmaması adına ölçümlerin doğru bir şekilde yapılması da önemlidir. Toz, kir veya herhangi bir engel, doğru ölçüm almayı engelleyebilir bu nedenle, ölçüm almadan önce, sinekliğin takılması planlanan pencere veya kapının temizlenmesi gerekir. Ölçüm bandı veya mezura kullanılarak doğru ölçüler elde edilebilir. Pencere veya kapının iç kenarlarından dış kenarlarına genişlik ve yükseklik ölçüleri alınır. Genişlik için sol, orta ve sağ bölgelerdeki en uzun ölçü, yükseklik için ise üst ve alt bölgelerden eşit mesafede en uzun ölçü belirlenir. Hata yapılmaması için bir kez daha ölçüm yapılarak kontrol sağlanabilir. Doğru ölçüleri aldıktan sonra not ederek, ihtiyacınıza uygun bir sineklik modeli seçebilirsiniz.

Menteşeli, Yapışkanlı, Sürgülü Kapı ve Cam Sineklik Ölçüsü Nereden Alınır?

Sineklik almadan önce ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi belirlemek, doğru ürünü bulmanıza rehberlik edebilir. Sinekliği takmayı düşündüğünüz yerin yapısına göre menteşeli, yapışkanlı, sürgülü kapı veya cam sineklik seçeneklerinden uygun olanı tercih edebilirsiniz. Sineklik ölçüsü alımı montajı yapacak olan uzmanlar tarafından gerçekleştirilebildiği gibi titiz olunduğu sürece ev sahipleri tarafından da kolaylıkla yapılabilir. Sinekliğin takılacağı alanlar standart ölçülere sahipse internet veya mağazalardan sipariş edebilirsiniz veya standart ölçüler sizin pencere veya kapınız için uygun değilse, özel ölçülerde veya özel tasarımlarda sineklikler üreten firmalarla iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun bir ürün temin edebilirsiniz.