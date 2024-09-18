Sinema oyuncusuna 1 milyonluk vurgun ithamı

Hasan Dolay ve oğlu Ömer Dolay, Amasya'da bulunan bir otobüs durağında parfüm ticareti yapıyordu. Babaoğul, bir süre sonra Soner Çöker (32) ile iletişime geçti. Dolay ailesinin, iş kurma vaadi verdikleri Çöker'i, yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edildi. Baba Hasan Dolay'ın eski film ve dizi oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Dolandırıldığını anlayan Çöker, karakola gidip baba ve oğuldan şikâyetçi oldu. SABAH'a konuşan mağdur Soner Çöker, "Şubatta 3 bankadan 150 bin, tekrar 150 bin, devamında 110 bin lira kredi çekip kuyumcudan da 180 bin liraya altın alarak yaklaşık 1 milyon TL tutarında para verdim. Şu an telefonları kapalı kendilerine ulaşılamıyor" dedi. Hasan Dolay ise hakkındaki iddiaları kendilerinin de dolandırıldığının iddia ederek reddetti.